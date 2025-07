Trump foi às redes, durante a noite, comentar "um grande terremoto ocorrido no Oceano Pacífico"

Quarta 30/07/25 - 6h51

Durante a noite, Trump fez um comunicado:





“Devido a um grande terremoto ocorrido no Oceano Pacífico, um alerta de tsunami está em vigor para quem mora no Havaí. Um alerta de tsunami está em vigor para o Alasca e a costa do Pacífico dos Estados Unidos. O Japão também está no caminho. Visite tsunami.gov para obter as informações mais recentes. Mantenha-se forte e seguro”, escreveu o presidente dos Estados Unidos.