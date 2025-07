Litoral do Rio e do Espírito tem chance de chuvas isoladas, destoando do frio no sul de Minas e S. Paulo

Quarta 30/07/25 - 7h01

A atual massa de ar polar chega ao seu ponto mais rigoroso nesta quarta-feira, 30 de julho, com temperaturas mínimas no Sul e no Sudeste, incluindo Minas, caindo entre zero e cinco graus Celsius.



Há risco elevado de formação de geadas nas áreas de serra do Sul, do sul de Minas e do interior de São Paulo.



Na capital paulista, este amanhecer pode chegar a até 6 °C, enquanto o sul de Minas e a Serra da Mantiqueira registram marcas próximas do congelamento — cenário que pode afetar plantações e áreas agrícolas.





A Região Sul também sofre com máximas baixas ao longo do dia, céu claro e tempo seco, aumentam a intensidade do frio.



Em contraste, o litoral norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo terá temperaturas mais amenas e chance de chuva isolada.



Nas regiões Norte e Nordeste, o cenário é outro: instabilidade e chuvas intensas devem provocar riscos de alagamentos, em especial no litoral.



A onda de frio começa a perder força a partir de sexta-feira, com retomada gradual das temperaturas até o fim de semana.