De madrugada, Congresso derruba a presidente Dina no Peru e assume o governo, dizendo que vai combater o crime que se espalhou em todas as direções

Sexta 10/10/25 - 6h34
Nova emergência política no Peru:
o Congresso aprovou o afastamento da presidente Dina Boluarte, alegando “incapacidade moral permanente”.
A decisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira.
Por unanimidade ou quase — 124 votos — os parlamentares destituíram Boluarte.
Como prevê a estrutura constitucional peruana, José Jerí, presidente do Congresso, tomou posse imediata como presidente interino do país.
Dina Boluarte, de 63 anos, enfrentava forte rejeição popular e investigações por enriquecimento ilícito e pela repressão em protestos.
Jerí assumiu o poder prometendo instalar “um governo de reconciliação” e declarar guerra ao crime, principal problema que levou ao colapso político do governo anterior.
