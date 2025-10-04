De madrugada, Congresso derruba a presidente Dina no Peru e assume o governo, dizendo que vai combater o crime que se espalhou em todas as direções

Sexta 10/10/25 - 6h34

Nova emergência política no Peru:



o Congresso aprovou o afastamento da presidente Dina Boluarte, alegando “incapacidade moral permanente”.



A decisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira.



Por unanimidade ou quase — 124 votos — os parlamentares destituíram Boluarte.



Como prevê a estrutura constitucional peruana, José Jerí, presidente do Congresso, tomou posse imediata como presidente interino do país.





Dina Boluarte, de 63 anos, enfrentava forte rejeição popular e investigações por enriquecimento ilícito e pela repressão em protestos.





Jerí assumiu o poder prometendo instalar “um governo de reconciliação” e declarar guerra ao crime, principal problema que levou ao colapso político do governo anterior.





