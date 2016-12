O serviço meteorológico mantém hoje pouca esperança de chuva na semana do natal em Montes Claros. Nos próximos 10 dias, há previsão de chuva para amanhã (60% de chances de chover 5mm), para 21 de dezembro (60% de chances de chover 3mm) e para 23 e 27 de dezembro (60% de chover 2mm).

CHUVISCOU

No momento, o tempo está parcialmente nublado em Montes Claros. Chuviscou rápido em algumas regiões da cidade por volta de 7h da manhã. A meteorologia diz que o dia, hoje, será de ”sol com algumas nuvens; não chove”. Os ventos devem soprar da direção Leste, a até 22 km/h.

TEMPERATURA

A temperatura hoje deverá ficar entre 30 e 20 graus. No começo da manhã fez um friozinho e a temperatura (a menor do dia) atingiu os 18 graus, às 5h, no Alto dos Morrinhos, na Vila do Rádio, estúdios da 98 FM. Ontem, a temperatura máxima foi de 29 graus, às 16h.