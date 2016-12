O zagueiro Douglas Grolli, que pertence ao Cruzeiro, será mesmo emprestado à Chapecoense até o fim do ano que vem. O anúncio oficial foi feito pela diretoria da Raposa. O jogador retornará à Chapecoense, clube que o revelou para o futebol em 2008 e que vive um período de reconstrução após a tragédia na Colômbia.

PONTE PRETA

Douglas Grolli defendeu as cores da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, tendo tido boa participação com a camisa do time paulista. O Cruzeiro informou que pagará parte dos salários do zagueiro.