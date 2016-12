O Atlético se prepara para vender Lucas Pratto na reabertura da janela de transferências. Na mira do Sevilla, da Espanha, do Palmeiras e de clubes asiáticos, Lucas Pratto já tem um preço estipulado pela diretoria do Galo: 15 milhões de euros (equivalente hoje cerca de R$ 52,5 milhões).

VALORIZAÇÃO

As recentes convocações para a seleção argentina fizeram com que Pratto recebesse uma valorização, conforme avaliação da cúpula atleticana. O Atlético detém 80% dos direitos econômicos do jogador argentino. O restante pertence ao Vélez Sarsfield, da Argentina.