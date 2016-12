Confira as manchetes dos jornais nesta segunda-feira, 19 de dezembro, Dia do Atleta Profissional: Folha de São Paulo: “Crescimento chinês acaba, e Nordeste vê crise aguda”; O Estado de São Paulo: “Doação à chapa Dilma-Temer teve caixa 2, diz Odebrecht”; Estado de Minas: “Crise assombra prefeitos eleitos”; O Tempo (Belo Horizonte): “Acidentes nas estradas crescem 30% com chuvas”; O Globo (Rio): “Violência no Rio parou 33% das unidades básicas de saúde”; Diário de Pernambuco (Recife): “Efeito Odebrecht deve mudar perfil do governo”; Valor Econômico (São Paulo): “Tesouro vai premiar Estado que fizer reforma estrutural”.