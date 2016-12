O teto do INSS deverá subir dos atuais R$ 5.189,82 para R$ 5.578 no ano que vem, um reajuste de 7,48%, conforme o Orçamento de 2017 aprovado pelo Congresso. O aumento do salário mínimo também foi aprovado. O novo piso deverá ir de R$ 880 para R$ 945,80.

CÁLCULO

Por lei, o salário mínimo tem reajuste maior, que considera a inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Já os benefícios do INSS acima do piso recebem só a correção da inflação. Porém, como o Brasil não cresceu em 2015, o piso e as aposentadorias maiores terão só o reajuste da inflação.

DECRETO

O aumento do salário mínimo é definido por decreto presidencial, que costuma ser publicado nos últimos dias do ano. Já o das aposentadorias só sairá em 11 de janeiro, quando o IBGE divulgar a inflação de 2016. O índice usado na correção dos benefícios é o INPC.