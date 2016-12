São estas as manchetes dos jornais nesta terça-feira, 20 de dezembro, Dia do Mecânico:

ATAQUE

Folha de São Paulo: “Caminhão deixa ao menos 12 mortos e 48 feridos em Berlim”; O Estado de São Paulo: “Ataque em Berlim mata 12 pessoas em feira natalina”;

GREVE

Hoje em Dia (Belo Horizonte): “Minas rejeita arrocho e PM vai pressionar Temer”;O Tempo (Belo Horizonte): “Policiais ameaçam greve no Estado às vésperas do Natal”;

PACOTE

O Globo (Rio): “Alemanha investiga mortes em feira como atentado”; Valor Econômico (São Paulo): “Consumo e investimento tornam recuperação lenta”; Zero Hora (Porto Alegre): “Pacote de tensões”; Correio Braziliense (Brasília): “Previdência será menos dura comservidor antigo”.