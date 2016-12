O presidente François Hollande alertou hoje que a França está sob alto nível de ameaça, no dia seguinte ao atentado cometido ontem no mercado natalino em Berlim, que deixou 12 mortos. "Enfrentamos um alto nível de ameaça, mas prometemos ter uma operação de segurança em grande escala", declarou o chefe de Estado francês. Hollande também expressou sua solidariedade para com a Alemanha.

ATENTADO

O procurador alemão Peter Frank afirmou que o suspeito preso "pode não ser o responsável ou pertencer ao grupo de responsáveis" pelos atropelamentos na feira de Natal em Berlim. Frank disse que não está claro se foi um criminoso ou se foram vários. O procurador afirmou que o método usado é semelhante ao do ataque realizado em Nice, na França, em julho.