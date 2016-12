Ter 20/12/16 - 16h - Prazo para pagar 2ª parcela do 13º salário termina hoje

As empresas que optaram pelo parcelamento do abono de Natal dos empregados têm até hoje para depositar a 2ª parcela do 13º salário, que possui os descontos da contribuição previdenciária e do Imposto de Renda que não foram feitos na 1ª parcela. A 1ª parte da gratificação, paga em 30 de novembro, correspondeu exatamente à metade do salário bruto.

ADICIONAIS

Por isso, é necessário ficar atento. O valor total do 13º salário, somando a 1ª e a 2ª parcelas, deve ser igual à remuneração de dezembro. Os adicionais, como o de insalubridade, devem ser considerados no cálculo do abono.

EXTRA

Quem teve renda variável, porque fez horas extras em alguns meses, por exemplo, precisará calcular a média recebida para chegar ao valor devido pela empresa. O mesmo vale para comissões.

