As mudanças nas principais competições continentais prejudicaram o calendário brasileiro de futebol para 2017, principalmente de Cruzeiro e Atlético, que jogarão cerca de 85 vezes em jogos às quartas-feiras e domingo. O calendário brasileiro foi atingindo em cheio pelas mudanças promovidas pela Conmebol nas suas 2 competições de clubes: as Copas Libertadores e Sul-Americana.

SIMULTÂNEOS

Os torneios, que eram disputados em períodos diferentes e com cerca de 6 meses de duração, passarão a ser simultâneos e durante quase todo o ano. A mudança do calendário afeta principalmente o Brasil pelo fato de ser o único país em que são disputados os campeonatos estaduais. Os grandes times brasileiros disputarão em 2017 a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, além de campeonatos regionais e estaduais.