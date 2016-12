Qua 21/12/16 - 17h - Atlético oficializa contratação do lateral Danilo Barcelos, do América

O Atlético oficializou a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, do América. Na negociação, o Atlético adquiriu 90% dos direitos do lateral, restando ao América outros 10%, já que o Coelho visa uma possível transferência do jogador no futuro. O Atlético ainda emprestou o lateral-direito Alex Silva por um ano ao América.

ARTILHEIRO

Os clubes não quiseram confirmar valores, mas estima-se que a compra gira em torno de R$ 600 mil. Danilo foi um dos destaques do América na temporada. No Campeonato Mineiro, ele marcou 3 gols nos 2 jogos da final contra o próprio Atlético, quando o América sagrou-se campeão do Estadual. Na temporada, Danilo balançou as redes 10 vezes em 51 jogos e foi o artilheiro do América no ano.

