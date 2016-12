São estas as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2016:

PROPINA

Folha de São Paulo: “Odebrecht pagou US$ 1 bi em propina”; O Estado de São Paulo: “Odebrecht pagou propina de R$ 3,4 bilhões em 12 países”;

MINIREFORMA

O Tempo (Belo Horizonte): “Minireforma flexibiliza legislação trabalhista”; Hoje em Dia (Belo Horizonte): “Joias salvam endividados”; O Globo (Rio): “Conta inativa do FGTS poderá ter saques”;

SACAR

O Liberal (Belém): “Governo autoriza trabalhador a sacar FGTS de contas inativas”; Correio Braziliense (Brasília): “Pacote libera FGTS e muda lei trabalhista”; Agora São Paulo: “Trabalhador poderá sacar até R$ 1.000 do Fundo de Garantia”.