O Atlético caiu em grupo considerado fácil na Copa Libertadores de 2017. Um dos cabeças de chave do torneio, o Galo caiu no grupo 6, com Libertad, do Paraguai, Godoy Cruz, da Argentina, e Sport Boys, da Bolívia. O Atlético nunca enfrentou os argentinos e os bolivianos e só jogou contra o time paraguaio uma única vez, em 1946.

NOVIDADES

A próxima edição da Libertadores será de novidades. A competição terá 47 equipes e foi estendida para toda a temporada. De acordo com o calendário, as fases prévias acontecerão entre janeiro e fevereiro, a fase de grupos se estenderá de março a maio e, o mata-mata, começará em julho. A decisão está marcada para 29 de novembro. O Galo estreará na fase de grupos.