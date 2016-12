O Brasil encerrou 2016 na 2ª colocação do ranking da Fifa, atrás somente da líder Argentina, com a Alemanha completando o pódio em 3º lugar. O bom resultado do Brasil no ranking é motivado pelas 6 vitórias da seleção nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia, desde que o técnico Tite assumiu o comando da equipe.

PRIMEIROS

Confira, pela ordem, os 10 primeiros do ranking da Fifa: Argentina, Brasil, Alemanha, Chile, Bélgica, Colômbia, França, Portugal, Uruguai e Espanha.