O setor mais contestado do Cruzeiro na temporada de 2016 foi o defensivo. Tentando melhorar os números em 2017, a diretoria movimenta o mercado e tenta se reinventar com peças que já compõem o elenco.

INÉDITA

As mudanças poderão fazer com que a equipe conte no ano que vem com uma defesa inédita: Rafael, Mayke, Manoel, Caicedo e Diogo Barbosa. Os recém-contratados Luís Caicedo e Diogo Barbosa devem ser titulares.

KLAUS

E os dirigentes celestes ainda podem investir mais no setor defensivo. O jovem Willian Klaus, de 22 anos, zagueiro do Juventude, foi avaliado pelo Cruzeiro e teve o seu nome aprovado por Mano Menezes. Klaus interessa também a Corinthians e Internacional.