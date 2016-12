Neste fim de ano, grandes caminhões estão proibidos de circular nas rodovias estaduais de pista simples em Minas. A proibição vale para os seguintes dias e horários: 24/12 (sábado), de 14h às 22h; 25/12 (domingo), de 14h às 22h; 31/12 (sábado), de 14h às 22h; e 01/01/2017 (domingo), de 14h às 22h.

BITRENS

A restrição de tráfego se deve ao aumento significativo da circulação de veículos nas rodovias mineiras durante as festas de fim de ano. A medida vale para caminhões bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras e veículos com cargas excedentes.

PENALIDADES

Caso algum motorista seja abordado realizando deslocamentos com os caminhões impedidos de circular, o infrator fica sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e a retenção do veículo até o término do horário de restrição.