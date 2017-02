O meia-atacante Alisson reclamou de dores no joelho esquerdo durante o jogo entre Cruzeiro e Villa Nova, ontem, pelo Campeonato Mineiro. Ao disputar uma bola no 2º tempo, Alisson caiu e “jogou o peso de seu corpo” na perna esquerda, o que o fez reclamar de dores no joelho.

AVALIADO

O jovem atacante foi substituído pelo argentino Ramón Ábila aos 18 minutos. Sua condição física será avaliada hoje. Na quarta-feira, o Cruzeiro enfrentará o Atlético em clássico válido pela Primeira Liga, no Mineirão.

OTIMISMO

Alisson espera entrar em campo. "Espero estar forte para quarta-feira na partida contra o Atlético. É o melhor jogo para estar em campo. Tenho certeza que vou estar (presente)", comentou o jogador.