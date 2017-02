Seg 30/01/17 - 16h - Inadimplência aumenta e mais da metade atrasa pagamento do Fies, segundo jornal paulista

Dados obtidos pelo jornal “Folha de São Paulo” por meio da Lei de Acesso à Informação apontam que 53% dos 526,2 mil contratos do Fies em fase de pagamento estavam atrasados em setembro – última atualização disponível. A inadimplência era de 47% em 2014 e de 49% em 2015, conforme levantamentos feitos pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União.

AUGE

O Fies, que chegou a ter 732 mil novos contratos no auge, em 2014, sofreu encolhimento no 2º mandato do governo Dilma e também no governo Temer. Em 2016 foram 193 mil novos financiamentos.

CRISE

Além de a inadimplência já ter ultrapassado a metade dos beneficiários, os atrasos atingem quase um terço do total de contratos em fase de pagamento. Especialistas avaliam que a crise econômica, com aumento do desemprego, explica parte do fenômeno, mas que há outros fatores.

Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros