Seg 30/01/17 - 17h - Atacante Fred desfalcará o Atlético no clássico de quarta-feira contra o Cruzeiro

Expulso na edição de 2016 da Primeira Liga e suspenso por 5 jogos quando ainda vestia a camisa do Fluminense, o atacante Fred está fora do jogo contra o Cruzeiro, na estreia do Galo na Primeira Liga, quarta-feira, no Mineirão.

SOCO

Fred terá que cumprir suspensão por ter recebido no ano passado cartão vermelho no jogo do Flu contra o Atlético Paranaense. Na ocasião, Fred agrediu o lateral-direito Léo, do time paranaense, com um soco. Julgado, levou 5 jogos de punição.

TENSO

“É muito ruim ficar fora. É a partida que todo mundo quer jogar, com o Mineirão lotado. Ficar de fora é tenso, é doído, mas vou estar na arquibancada mandando as energias positivas”, comentou Fred. Na vaga de Fred o argentino Lucas Pratto deve começar jogando contra o Cruzeiro.

