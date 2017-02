O técnico Mano Menezes aproveitou o bom começo de temporada do Cruzeiro, com a vitória sobre o Villa Nova por 2 a 1, para falar em tom de provocação ao rival Atlético.

POLÊMICO

O treinador destacou o fato de sua equipe ter conquistado o resultado sem lance polêmico, ao contrário do Galo, que derrotou o América de Teófilo Otoni com um pênalti contestado cobrado por Fred, no Independência.

CUTUCADA

Mano Menezes deu uma “cutucada” no rival alvinegro ao comentar a vitória sem polêmica do Cruzeiro. “A vitória foi limpa, o que sempre deixa a gente contente, pois o gol foi natural, certinho, não teve pênalti duvidoso, nada. Isso me deixa tranquilo”, declarou o treinador da Raposa. Quarta-feira, Atlético e Cruzeiro se enfrentarão pela Primeira Liga, no Mineirão.