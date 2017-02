Dois ladrões encapuzados e armados assaltaram casa no povoado de Ponta do Morro, na zona rural de Montes Claros, e atingiram com um tiro rapaz filho da dona da casa.

TIRO

Por volta das 13h30 de ontem, a dona da casa, de 80 anos, e o filho, de 34, foram surpreendidos pelos ladrões que chegaram derrubando utensílios e exigindo dinheiro e uma arma de fogo. A dona da casa foi empurrada, recebeu coronhada e teve gargantilha de ouro roubada. Do filho, roubaram o celular e, ao tentar defender a mãe, recebeu um tiro na barriga. Os ladrões fugiram em direção ao Bairro Facela.

“GRANDE”

Na Avenida Magalhães Pinto, no Bairro Alcides Rabelo, também 2 ladrões assaltaram empresa por volta de 13h40. Com “arma grande aparentando ser garrucha”, os ladrões renderam 2 funcionários e roubaram 7 mil reais da empresa. Fugiram de moto.

PIZZARIA

Na Vila Brasília, às 23h15, pizzaria foi assaltada na Rua Professor Monteiro Fonseca. Dois homens estavam na pizzaria quando foram rendidos por 2 ladrões armados, que roubaram 380 reais, celular, relógio e moto Broz 150.

PISTOLA

Por volta de 16h30, ladrão com arma parecendo pistola assaltou padaria na Rua João Martins, no Bairro Raul José Pereira. Roubou dinheiro e celular e fugiu de moto, com a ajuda de outro ladrão que o aguardava do lado de fora.

CROMADO

No Bairro Santa Rita, às 14h30, ladrão com capacete fechado e revólver cromado assaltou borracharia na Rua Antônio Figueiredo. O ladrão rendeu homem que estava na borracharia, tomou a corrente de ouro que ele usava e fugiu numa moto Fazer preta.