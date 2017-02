A indústria brasileira demitiu 955 mil trabalhadores no período de um ano, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O total de ocupados na indústria recuou 7,7% no trimestre encerrado em dezembro de 2016 ante o mesmo período do ano anterior.

CONSTRUÇÃO

Já a construção civil extinguiu 857 mil postos de trabalho em dezembro ante um ano antes, queda de 10,8% na ocupação no setor. "Os grupamentos mais afetados pela crise foram indústria e construção", apontou coordenador do IBGE.

COMÉRCIO

O comércio, que costuma contratar funcionários temporários no fim do ano, dispensou 75 mil empregados no trimestre encerrado em dezembro ante o mesmo período do ano anterior, queda de 0,4% na ocupação no setor.