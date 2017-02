Ter 31/01/17 - 17h - Inflação já tirou 40% do valor do FGTS, calcula associação dos executivos de finanças

O rendimento do dinheiro que o trabalhador é deixa no FGTS perdeu 40% na comparação com a inflação entre os anos de 2000 e 2016, segundo cálculos da Anefac (associação dos executivos de finanças). Nesse período, a correção monetária do fundo foi de 120,6%, enquanto a inflação ficou em 200,63%.

RETIRADA

A partir de 13 março, o governo passará a permitir aos trabalhadores a retirada dos valores de contas do FGTS que ficaram inativas até 31 de dezembro de 2015. A conta fica inativa quando o trabalhador sai da empresa.

APLICAR

Diante da baixa rentabilidade do FGTS, especialistas recomendam o saque para que o dinheiro possa ser aplicado em outros investimentos ou para o pagamento de dívidas. "Até a poupança é um investimento mais vantajoso do que o FGTS", diz o diretor de estudos da Anefac, Miguel Oliveira.

