O Cruzeiro conhecerá o seu caminho na Copa Sul-Americana de 2017, hoje à noite, em sorteio que acontecerá no Paraguai. O rival da Raposa, na 1ª fase da competição será conhecido através das bolinhas. Os detalhes do sorteio e possíveis direcionamentos só serão conhecidos momentos antes do evento, que acontecerá na sede da Conmebol, às 21h.

MATA-MATA

A Sul-Americana terá a participação de 44 equipes, que farão 22 jogos, no formato mata-mata e com partidas de ida e volta. Pela primeira vez a competição terá duração durante todo o ano, de fevereiro a dezembro. São 6 representantes do Brasil: Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Cruzeiro, Fluminense e Sport.