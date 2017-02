A presença de Leonardo Silva na lista de relacionados é a novidade do Atlético para o clássico de hoje, contra o Cruzeiro, às 19h30, no Mineirão, pela Primeira Liga. O jogador estava machucado e não atua desde outubro do ano passado. Ficaram fora da lista Fred, que cumprirá suspensão, e Robinho e Luan, que estão machucados.

RELACIONADOS

Foram relacionados os goleiros Giovanni e Uilson; os laterais Marcos Rocha, Carlos César, Fábio Santos, Danilo e Patric; os zagueiros Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Jesiel; os meio-campistas Rafael Carioca, Yago, Ralph, Cazares, Otero, Maicosuel e Carlos Eduardo; os atacantes Lucas Pratto, Clayton, Rafael Moura, Carlos e Hyuri.

CRUZEIRO

A Raposa relacionou os goleiros Lucas França e Rafael; os laterais Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Mayke; os zagueiros Kunty Caicedo, Léo e Manoel; os meio-campistas Ariel Cabral, Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero, Rafinha e Robinho; os atacantes Alisson, Raniel, Rafael Sóbis e Ramón Ábila.