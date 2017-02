Qua 01/02/17 - 18h - Com desfalques, Atlético e Cruzeiro fazem hoje o 1º clássico mineiro do ano

Cruzeiro e Atlético farão hoje, às 19h30, no Mineirão, o 1º clássico mineiro do ano. O jogo é válido pela Primeira Liga e envolverá duas equipes ainda em fase de recondicionamento técnico, tático e físico.

DESFALQUES

O jogo poderia marcar as estreias do meia Thiago Neves e do volante Elias. Mas os dois principais reforços da Raposa e do Galo para 2017 deverão acompanhar o clássico como espectadores. Thiago depende de documentação. Já Elias ainda não começou a treinar na Cidade do Galo.

LESÕES

As equipes serão desfalcadas ainda por lesões. No Cruzeiro, o goleiro Fábio já foi liberado para treinar após contusões, mas ainda recupera o ritmo. O zagueiro Dedé e o atacante Judivan seguem poupados, e o volante Lucas Romero virou dúvida. No Galo, o goleiro Victor está vetado por lesão, o zagueiro Erazo ainda faz reforço muscular, o meia Luan sentiu dores no joelho e o atacante Fred cumprirá suspensão.

