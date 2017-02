O técnico Mano Menezes avaliou a atuação do Cruzeiro como “quase impecável” na vitória de 1 a 0 sobre o Atlético, no Mineirão, pela Primeira Liga. Na visão de Mano Menezes, a Raposa foi superior ao Galo, conseguindo anular suas principais características e tendo desempenho de alto nível em todos os setores do campo.

DILATADO

Para o treinador da Raposa, o placar merecia ser dilatado. “Poderíamos ter feito um placar maior porque tivemos chances claras. Mas, sabemos que clássico tem suas características, tem o componente emocional, e acaba deixando escapar algumas chances claras”, analisou o treinador.

EXPULSOS

Aos 41 minutos do 2º tempo, Robinho cometeu falta em Ralph e levou o 2º cartão amarelo, sendo expulso do jogo. Mano também foi expulso ao reclamar e também levar cartão vermelho.