A Febraban (federação brasileira de bancos) adiou para julho o início do serviço em que boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer agência bancária. Na semana passada, a Febraban havia anunciado que o serviço seria adotado a partir de março.

POSTERGAR

Em nota, a Febraban afirma que as instituições financeiras "optaram por postergar a primeira onda de validações de boletos a fim de garantir que o sistema já esteja integrado e sendo alimentado pelas plataformas de todos os bancos".

CRONOGRAMA

Segundo o novo cronograma, contas atrasadas com valor acima de R$ 50 mil poderão ser pagas em qualquer banco a partir de julho. Quem tiver de pagar valores mais modestos, entre R$ 500 e R$ 2.000, só poderá quitá-los em sua instituição de preferência a partir outubro. O prazo final para implantação do novo sistema, por enquanto, está mantido para dezembro.

