O zagueiro Felipe Santana assumiu que falhou na derrota do Atlético para o Cruzeiro pela Primeira Liga. Felipe Santana afastou mal uma bola aérea e entregou "de bandeja" para Arrascaeta, do Cruzeiro, sair na cara do goleiro Giovanni, dribá-lo e marcar o único gol do jogo.

RECONHECER

"Com relação a resultado, acho que tive uma parcela gigantesca nesta falha individual. Eu disse aos meus amigos que eu me responsabilizaria por isso. Mas são coisas do futebol e sou maduro suficiente para assimilar isso e dar a volta por cima", afirmou o zagueiro.

SUPERAR

Aos 30 anos, contratado recentemente pelo Atlético, Felipe Santana ficou cerca de 8 meses sem atuar, desde que não renovou com o futebol russo. Entretanto, falhar no clássico não deve fazer o zagueiro abaixar a cabeça. Afinal, Santana superou a morte de um irmão e uma lesão grave que o quase fez desistir da carreira.