O Museu do Louvre, em Paris, foi esvaziado depois que soldado francês disparou contra um homem armado na manhã de hoje. O homem ficou gravemente ferido na barriga e no antebraço. Ele estaria portando dois facões.

ALÁ

A polícia francesa disse que o suspeito fez ameaças e gritou "Alá é grande", em árabe. Para o governo, é um "visível" ataque de caráter terrorista. O chefe de polícia de Paris disse acreditar que o homem tenha agido sozinho. Mas, uma outra pessoa que estava perto do museu foi detida por comportamento suspeito.

LOJA

Testemunha disse que o homem ferido pelo soldado francês entrou com uma mala numa loja de presentes, mas o chefe de polícia informou que não havia explosivos.