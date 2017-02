Confira as manchetes dos jornais nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017:

CELERIDADE

Folha de São Paulo: “Fachin assume relatoria da Lava Jato e promete celeridade”; O Estado de São Paulo: “Citado em delação, Moreira Franco vira ministro e ganha foro especial”; O Tempo (Belo Horizonte): “Fachin assume Lava Jato e quer agilidade nas investigações”;

VENCE

Estado de Minas: “Temer vence no Congresso”; Correio Braziliense (Brasília): “Maia vence e já acelera reforma da Previdência”; O Globo (Rio): “Sorteado relator, Fachin já trabalha na Lava-Jato”;

TRANSPARÊNCIA

Zero Hora (Porto Alegre): “Como relator, Fachin promete ‘transparência e celeridade’ na Lava-Jato”; O Liberal (Belém): “Fachin assume relatoria da Lava Jato e promete rapidez”; A Tarde (Salvador): “Novo relator da Lava Jato no STF, Fachin promete celeridade”.