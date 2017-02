Os Correios estudam fechar agências próprias em grandes centros urbanos de todo o Brasil. O número ainda não está fechado, mas a estatal informou que vai fundir agências consideradas "superpostas", ou seja, muito próximas. O motivo são seguidos prejuízos enfrentados pela estatal. Atualmente, os Correios contam com 6.511 agências próprias.

BASTANTE

O responsável pelo estudo de fusão adianta que o "número vai cair bastante". A estratégia dos Correios será ampliar a rede de agências franqueadas, pouco mais de mil hoje. Também está sendo estudada a criação da figura de microempreendedor postal - uma pequena empresa que assumiria os serviços postais em localidades menores.

DEMISSÃO

Além de fechar e fundir agências, os Correios estão com plano de demissão voluntária que, segundo a direção, já tem a adesão de 2 mil funcionários – são esperadas 8.200 adesões. O prazo terminará no dia 17.