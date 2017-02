Sex 03/02/17 - 15h - Selecionados no Sisu devem se matricular hoje, segunda ou terça-feira

Os estudantes selecionados na 1ª edição de 2017 do Sisu devem realizar as matrículas a partir de hoje. As instituições também receberão os novatos nos dias 6 e 7 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Educação, o prazo da chamada regular pode ser estendido, a critério da instituição, até o dia 8. Estão em disputa 230 mil vagas em cursos superiores.

ESPERA

Caso o participante do Sisu não tenha sido selecionado na 1ª chamada, ainda pode participar da lista de espera. Para isso, é preciso acessar o Sisu até 10 de fevereiro para registrar interesse na vaga. Os resultados serão publicados pelas próprias universidades, a partir de 16 de fevereiro.

