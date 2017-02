Com a vitória de 1 a 0 pela Primeira Liga, o Cruzeiro aumentou o tabu e não perde há quase 2 anos para o Atlético. A última vez que o Galo ganhou da Raposa foi no 2º jogo da semifinal do Campeonato Mineiro de 2015, no Mineirão. O Atlético bateu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada.

VITÓRIAS

Mas, de lá para cá, foram 6 encontros e, em nenhum deles, o Galo se viu vencedor. Nesse meio-tempo, o Atlético trocou de treinador 3 vezes. O Cruzeiro trocou 4. Desde então, os dois maiores times de Minas se encontraram 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro de 2015, uma vez pelo Campeonato Mineiro do ano passado e mais 2 vezes pelo Brasileirão de 2016. Foram 4 vitórias do Cruzeiro e 2 empates.