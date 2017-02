O Atlético divulgou hoje os relacionados para o jogo contra o Tombense, que será disputado amanhã, às 17h, em Muriaé. A novidade é a volta ao time do atacante Fred. Suspenso, Fred não enfrentou o Cruzeiro, no clássico de quarta-feira, no Mineirão, pela Primeira Liga.

RELACIONADOS

Os outros relacionados para o jogo de amanhã são os goleiros Giovanni e Uilson, os laterais Marcos Rocha, Carlos César, Fábio Santos e Danilo, os zagueiros Gabriel, Leonardo Silva e Felipe Santana, os meio-campistas Rafael Carioca, Yago, Ralph, Cazares, Otero, Maicosuel e Carlos Eduardo, e os atacantes Fred, Lucas Pratto, Hyuri e Clayton.