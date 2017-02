Sex 03/02/17 - 18h - Arrascaeta completará, domingo, 100 jogos com a camisa do Cruzeiro

O meia Arrascaeta é o nome do momento no Cruzeiro. Autor do gol da vitória no clássico sobre o Atlético, o uruguaio é o xodó dos cruzeirenses, principalmente pelo bom desempenho diante do rival.

100 JOGOS

Domingo, às 17h, diante do Tricordiano, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, Arrascaeta completa 100 jogos com a camisa da Raposa. Contratado no início de 2015, junto ao Defensor, do Uruguai, o meia já fez 26 gols em 99 partidas.

ORGULHO

Arrascaeta comemora a marca e espera muito mais. “Tenho muito orgulho por conseguir esta marca. Estou numa sequência boa, o time também. Vai ser meu terceiro ano e espero coroar com títulos para a galera do Cruzeiro”, disse Arrascaeta.

