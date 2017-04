Destaque do Cruzeiro na vitória sobre o Atlético sábado, por 2 a 1, o meia Arrascaeta igualou o colombiano Aristizábal na 4ª posição entre os estrangeiros que mais marcaram gols pela Raposa. Cada um balançou as redes por 28 vezes.

ARISTIZÁBAL

Atacante da Raposa no histórico ano de 2003, que marcou a conquista da Tríplice Coroa, Aristizábal precisou de 53 partidas para somar 28 gols – 21 no Campeonato Brasileiro, 5 na Copa do Brasil e 2 no Estadual.

ARRASCAETA

Já Arrascaeta, jogador de meio-campo, alcançou o 28º gol na partida de número 110 pelo clube. O estrangeiro com maior número de gols com a camisa do Cruzeiro é o boliviano Marcelo Moreno, responsável por 45 gols em 93 jogos.