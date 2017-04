O goleiro Bruno fará sua estréia pelo Boa Esporte, sábado, no hexagonal final do Módulo II do Campeonato Mineiro. Apresentado no time de Varginha há 3 semanas, Bruno vem se preparando fisicamente para fazer o 1º jogo.

PIOR

O Boa Esporte se classificou para o hexagonal como 3º colocado do Grupo B. Fez a pior pontuação entre os 6 classificados para a fase final da competição, a ser disputada em turno e returno. A Federação Mineira deve divulgar a tabela ainda hoje e, então, a torcida saberá se a estreia de Bruno será em casa ou como visitante.

CLASSIFICADOS

Além do Boa, as outras 5 equipes classificadas para o hexagonal final do Campeonato Mineiro foram: Uberaba, Patrocinense, Betinense, Tupynambas e Nacional de Muriaé.