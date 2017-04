Seg 03/04/17 - 17h - Pesquisa prevê 50 mil contratações para a Páscoa no Brasil

A duas semanas da Páscoa, a procura por ovos de chocolate deve fazer com que lojistas intensifiquem a contratação de trabalhadores temporários. Levantamento da Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos prevê a contratação de 50 mil pessoas.

QUEDA

Apesar do número elevado, a estimativa revela queda de 9% em comparação com o ano passado e pouca chance de efetivação. De acordo com a pesquisa, apenas 18% das empresas têm intenção de contratar os temporários.

MÃES

O Sebrae acredita que a retração na contratação de temporários neste ano pode ser efeito colateral da crise. Mas também prevê efeito positivo, apesar das chances remotas de efetivação. Para o Sebrae, a proximidade entre a Páscoa e o Dia das Mães pode ser benéfica para os temporários, pois estenderia o prazo de contratação.

