Depois da vitória de 2 a 1 sobre o Atlético pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está concentrado em sua estréia na Copa Sul-Americana. Amanhã, às 21h45, os comandados de Mano Menezes enfrentarão o Nacional, do Paraguai, no Mineirão, pelo jogo de ida da 1ª fase da competição sul-americana.

OTIMISTA

O técnico Mano Menezes está otimista. “Teremos um grande adversário na terça-feira, time experiente e que sabe jogar esse tipo de jogo. A vitória traz confiança. Pode-se fazer tudo bem. Se não ganhar, é porque falta alguma coisa”, declarou o treinador cruzeirense. O jogo de volta entre as 2 equipes está marcado para as 19h15 do dia 10 de maio no Paraguai.