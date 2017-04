O Cruzeiro estreará na Copa Sul-Americana hoje, às 21h45, enfrentando o Nacional, do Paraguai, no Mineirão. Curiosamente, a Copa Sul-Americana é o único torneio do continente que o Cruzeiro não possui tradição.

HISTÓRICO

Das 5 edições que disputou (2003, 2004, 2005, 2006 e 2007), o Cruzeiro só enfrentou um clube de fora do país em 2005, quando foi eliminado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, nas oitavas de final.

PREMIAÇÃO

Além de receber prêmio de R$ 12 milhões, o ganhador da Sul-Americana disputará, em 2018, a Copa Libertadores (diretamente na fase de grupos), a Recopa Sul-Americana e a Copa Suruga Bank (contra o campeão japonês).

ESCALAÇÃO

A Raposa deve começar jogando hoje com: Rafael, Mayke, Leo, Caicedo, Diogo Barbosa, Hudson, Ariel Cabral, Rafinha, Thiago Neves; Arrascaeta e Rafael Sobis.