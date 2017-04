Ter 04/04/17 - 14h - Censo do IBGE vai abrir 2.626 vagas para trabalhadores temporários em Minas

Minas terá 2.626 vagas para o Centro Agropecuário que será feito pelo IBGE em todo o Brasil a partir de 1º de outubro. Serão 5 vagas de analista censitário, 50 de agente censitário administrativo, 29 de agente censitário regional, 14 de agente censitário de informática, 102 de agente censitário municipal, 516 de agente censitário supervisor e 1.911 para a vaga de recenseador.

INSCRIÇÕES

As inscrições dos 2 processos seletivos que contratarão os 26.010 temporários do Censo devem ser abertas até o mês de maio, segundo o IBGE. Os editais estão previstos para serem publicados nos dias 10 e 24 deste mês.

SALÁRIOS

Um processo seletivo será para profissionais de nível superior em 18 diferentes áreas de conhecimento. O outro será para nível médio. Os números definitivos constarão nos editais. De acordo com o IBGE, os salários variam de R$ 1.600 a R$ 4 mil reais. O Censo Agropecuário deve durar 5 meses.



