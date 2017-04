O equatoriano Erazo deve compor a equipe titular do Atlético no jogo de domingo, contra a Caldense, às 16h, em Poços de Caldas. Ontem, Erazo participou de jogo-treino e, caso seja confirmado, terá sua 1ª chance no time titular do Galo na temporada 2017.

DORES

Erazo terminou o ano passado com dores no joelho direito. Neste ano, voltou a sentir nos primeiros treinos do ano. O equatoriano perdeu praticamente toda a pré-temporada e os primeiros jogos do ano para tratamento. Agora, já não sente dores e espera recuperar o ritmo com os treinos desta semana para estrear em 2017 diante da Caldense.