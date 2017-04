O Cruzeiro não conquista uma competição promovida pela Conmebol há 19 anos. Para tentar acabar com o jejum, a Raposa inicia a luta pela taça da Copa Sul-Americana hoje, diante do Nacional, do Paraguai, às 21h45, no Mineirão. O jogo de volta será em 10 de maio, em Assunção. A última taça internacional do Cruzeiro foi a Recopa, conquistada em 1998.

LIBERTADORES

A Copa Sul-Americana é mais uma porta de entrada para a Libertadores do ano que vem, que pode ser alcançada também pela Copa do Brasil ou pela Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, ao contrário das edições anteriores, o interesse da Raposa pela competição aumentou, pois o objetivo em 2017 é retornar à maior competição de clubes da América do Sul.