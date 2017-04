Ontem à noite, o Cruzeiro venceu o Nacional, do Paraguai, de virada, por 2 a 1, e fará o jogo da volta da Copa Sul-Americana com a vantagem do empate. A vitória foi comemorada, apesar do placar “magro” conquistado dentro do Mineirão.

AMBIÇÃO

“É magra (a vantagem) e não podemos, certamente, ir para o 2º jogo pensando nela. Ela pode ser significativa na reta final de um jogo parelho. Mas vamos com ambição de buscar a vitória, como tem que ser, como sempre traçamos o objetivo a cada jogo”, analisou o técnico Mano Menezes.

MINEIRO

Cruzeiro e Nacional voltarão a se enfrentar dia 10 de maio, em Assunção, no Paraguai. Às 11h de domingo, o Cruzeiro receberá o Democrata de Valadares, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro.