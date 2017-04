Qua 05/04/17 - 12h - Antecipado para sábado pagamento do FGTS para nascidos em março, abril e maio

O pagamento das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos em março, abril e maio foi antecipado pela Caixa Econômica Federal de 10 de abril para o dia 8, próximo sábado. Mais de 7,7 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir de abril, com valor disponível acima de R$ 11,2 bilhões.

Cerca de 2,3 milhões de trabalhadores (30%) receberão automaticamente o crédito nas contas da Caixa. O banco informou que, sábado, 2.100 agências e 200 salas de atendimento (dentro de agências) estarão funcionando para atender aos trabalhadores.

Além disso, nos dias 10, 11 e 12 de abril, as agências da Caixa serão abertas às 8h da manhã, 2 horas mais cedo para a maior parte das cidades, também com o objetivo de ajudar os titulares de contas inativas do FGTS no processo de saques dos valores.



