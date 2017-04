A CBF confirmou a permanência de jogos nas manhãs de domingo e nas noites de segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Também foram mantidas as partidas às 16 horas de sábado. A 1ª rodada do Brasileirão vai contar com jogos em 3 dias e em 7 horários diferentes.

JOGOS

Em 13 de maio, às 16h, jogarão Flamengo e Atlético; às 19h, Corinthians e Chapecoense; às 21h, Bahia e Atlético Paranaense. No dia 14, às 11h, se enfrentarão Fluminense e Santos; às 16h, Palmeiras e Vasco, Cruzeiro e São Paulo, Ponte Preta e Sport, e Avaí e Vitória. No mesmo dia, às 19h, o jogo será entre Grêmio e Botafogo. No dia 15 de maio, Coritiba e Atlético de Goiás fecham a 1ª rodada.