Quatro times brasileiros estrearão, hoje, na Copa Sul-Americana. Às 19h15, em Buenos Aires, na Argentina, o São Paulo enfrentará o Defensa Y Justicia, time que estreia em competições internacionais. No mesmo horário, a Ponte Preta, que foi vice-campeã da competição em 2013, receberá o Gimnasia La Plata, também da Argentina, em Campinas.

CORINTHIANS

O confronto mais difícil, pelo menos aparentemente, será o do Corinthians contra o Universidad de Chile, às 21h45, na Arena Corinthians, em São Paulo.

FLUMINENSE

Também às 21h45, o Fluminense terá como adversário o Liverpool, do Uruguai, no Maracanã. Ontem, o Cruzeiro estreou na Copa Sul-Americana com vitória, de 2 a 1, sobre o Nacional, do Paraguai.